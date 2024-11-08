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Русская весна

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«Недооценили»: в Раде рассказали о пророссийских настроениях в Одессе

«Недооценили»: в Раде рассказали о пророссийских настроениях в Одессе

Жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к пророссийским взглядам. С таким заявлением выступила на пресс-конференции в «Укринформе» депутат Верховной рады Соломия Бобровская.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Дуре скоро лоб зеленкой намажут а она об пророссийских настроениях в Одессе печется....... совсем с мозгами туго....
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20 час.
Sergiy Che
Ей приходится - она западэнка, которую сверху назначали  до 2019г. председателем Одесской областной государственной администрации, а ща она в Раде главная по разведке-спецслужбам-пропаганде. Смесь Геббельса и Гиммлера в юбке... 😉
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18 час.

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