Жители Одессы и юга Украины все больше тяготеют к пророссийским взглядам. С таким заявлением выступила на пресс-конференции в «Укринформе» депутат Верховной рады Соломия Бобровская.
«Недооценили»: в Раде рассказали о пророссийских настроениях в Одессе
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Дуре скоро лоб зеленкой намажут а она об пророссийских настроениях в Одессе печется....... совсем с мозгами туго....
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20 час.
Sergiy Che
Ей приходится - она западэнка, которую сверху назначали до 2019г. председателем Одесской областной государственной администрации, а ща она в Раде главная по разведке-спецслужбам-пропаганде. Смесь Геббельса и Гиммлера в юбке... 😉
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18 час.
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