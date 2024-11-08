«Недооценили»: в Раде рассказали о пророссийских настроениях в Одессе

Дуре скоро лоб зеленкой намажут а она об пророссийских настроениях в Одессе печется....... совсем с мозгами туго....

Sergiy Che

Ей приходится - она западэнка, которую сверху назначали до 2019г. председателем Одесской областной государственной администрации, а ща она в Раде главная по разведке-спецслужбам-пропаганде. Смесь Геббельса и Гиммлера в юбке... 😉