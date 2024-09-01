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Кто для братьев Меладзе действительно "свой": одно дружеское фото сказало всё за них

Кто для братьев Меладзе действительно "свой": одно дружеское фото сказало всё за них

Скажи мне, кто твой друг… Певец Валерий Меладзе снова тянется к русской кормушке. Но кто для братьев Меладзе действительно "свой"? Всего одно дружеское фото сказало всё за них.

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Комментарии
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СЗ
Сергей Захаров
Все равно сколько неслюнявь эту тему наша власть допустит их до кормушки думаю выгоду никто не отменял как откатные вот реву допустили до новой волны так смотриш на них релокантов а надуше кошки скребут от бессилия что им ничего как сгуся вода
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