Российские военные поразили локомотивное депо «Дарница» в Киеве

Российские военные поразили в Киеве локомотивное депо «Дарница», задействованное в обеспечении украинских группировок войск.
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