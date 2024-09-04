Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим боем СВО

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью ТАСС назвал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области решающим боем специальной военной операции (СВО) и допустил возможность ее завершения уже в этом году.