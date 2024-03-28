ГК «ПОЛЯКОВ» за свой счет создаст проекты двух детских садов

Два детских сада спроектирует в Калининском и Заельцовском районах застройщик. Входящее в Группу компаний «ПОЛЯКОВ» ООО Специализированный застройщик «Первый» и мэрия Новосибирска заключили соглашения на проектирование двух детских садов.
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