ВС РФ начали массированную контратаку на Украине: на пути Купянск и Харьков

Кроме того, российские силы ударили по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в ДНР. ВС РФ пошли в массированную контратаку в зоне СВО В Telegram-каналах накануне появилась информация о том, что ВС РФ переходят в наступление на нескольких направлениях.