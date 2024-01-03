Климов назвал признаком слабоумия призыв Польши передать ВСУ дальнобойные ракеты

REUTERS/Valentyn Ogirenko Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов посчитал признаком слабоумия призыв министра иностранных дел Польши передать Украине ракеты большой дальности для атак на Россию.
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