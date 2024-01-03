Климов назвал признаком слабоумия призыв Польши передать ВСУ дальнобойные ракеты

Влад Владимиров

Пшеки усиленно напрашиваются на неприятности там сами... С такой короткой памятью они , похоже, многое уже там позабыли. Но,ничего... Мы им напомним какие они там по сути твари. Потом будут жалеть, что они там без мозгов остались... Неимоверные дебилы.