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Климов назвал признаком слабоумия призыв Польши передать ВСУ дальнобойные ракеты

Климов назвал признаком слабоумия призыв Польши передать ВСУ дальнобойные ракеты

REUTERS/Valentyn Ogirenko Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов посчитал признаком слабоумия призыв министра иностранных дел Польши передать Украине ракеты большой дальности для атак на Россию.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Пшеки усиленно напрашиваются на неприятности там сами... С такой короткой памятью они , похоже, многое уже там позабыли.  Но,ничего... Мы им напомним какие они там по сути твари. Потом будут жалеть, что они там без мозгов остались... Неимоверные дебилы.
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