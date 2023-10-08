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Экс-командующий КСИР Могаддам: эскалация в Израиле продлится около 10 дней

Экс-командующий КСИР Могаддам: эскалация в Израиле продлится около 10 дней

Один из экс-командующих Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана), эксперт по военным вопросам Хосейн Канаани Могаддам в беседе с РИА Новости предположил, что активные боевые действия между Израилем и Палестиной продлятся еще около 10 дней, после при посредничестве Вашингтона и Каира между сторонами будет возможно перемирие.

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