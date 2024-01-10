Иноагент Соболев* решил остаться в РФ вопреки воли родителей: «Кем бы я был? Уехать из России и обсуждать ее?»

Блогер Николай Соболев* еще совсем недавно был обожаем аудиторией… до тех пор, пока политические события в мире не расставили все на свои места и не дали понять народу, кто и какой точки зрения придерживается.
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