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Минобороны РФ сообщило о подвигах российских военных в зоне спецоперации

Минобороны РФ сообщило о подвигах российских военных в зоне спецоперации

Министерство обороны России 24 ноября сообщило о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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