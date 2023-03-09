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Бесполетную зону введут над Хиросимой на период проведения саммита G7

Бесполетную зону введут над Хиросимой на период проведения саммита G7

Власти Японии приняли решение о введении бесполетной зоны над Хиросимой с 18 по 22 мая. В этот период в городе пройдет саммит лидеров «Большой семерки», сообщили в министерстве государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

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