Почти Volvo: надежный кроссовер с турбомотором 1.5 и ценой от 1,5 млн рублей

Geely Coolray – компактный кроссовер, который продается на российском рынке с 2020 года. Построенный на платформе, разработанной совместно с Volvo, Coolray для российского рынка производится в Белоруссии.
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