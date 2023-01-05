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Хореограф Елизавета Навиславская: «Туктамышева очень пластична и музыкальна, прекрасно владеет телом. Для нее нет границ в выразительности»

Хореограф Елизавета Навиславская, работающая балетным педагогом в команде Алексея Мишина, рассказала о работе над произвольной программой для Елизаветы Туктамышевой.

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