Блогер Сардаров признался, что после переезда в США хотел покончить с собой

Блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, рассказал о влиянии переезда на его жизнь. В подкасте с журналистом Отаром Кушанашвили он признался, что эмиграция в Америку негативно сказалась на его душевном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии