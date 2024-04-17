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Блогер Сардаров признался, что после переезда в США хотел покончить с собой

Блогер Сардаров признался, что после переезда в США хотел покончить с собой

Блогер Амиран Сардаров, вернувшийся в Россию из США, рассказал о влиянии переезда на его жизнь. В подкасте с журналистом Отаром Кушанашвили он признался, что эмиграция в Америку негативно сказалась на его душевном состоянии.

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