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Глава МИД Чехии: Помощь ЕС Киеву должна быть нацелена на занятие Украиной Крыма и возврат к границам 1991 года

Глава МИД Чехии: Помощь ЕС Киеву должна быть нацелена на занятие Украиной Крыма и возврат к границам 1991 года

С учетом признанного буквально всеми фактического провала контрнаступления ВСУ, в ходе которого киевские власти обещали дойти как минимум до Азовского моря и границы с Крымом, президент Зеленский теперь общается лишь «установить огневой контроль» над полуостровом.

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Комментарии
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федор
Глава мид чехии может пойти в своих мечтаниях на х….й и сидеть тихо , а то произойдёт раскол ещё на несколько частей.( чехия , словакия ….).
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4 д.

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