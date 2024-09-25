"Хезболла" подтвердила гибель в Бейруте командира своего подразделения

Представители шиитской группировки "Хезболла" подтвердили, что в результате авиаудара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту был убит командующий управления ракетными вооружениями движения Ибрагим Мухаммад Кубайси.
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