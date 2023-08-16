БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Пока Навальный сидит, его сподвижники собираются терроризировать ЕС

Пока Навальный сидит, его сподвижники собираются терроризировать ЕС

«Бедный Лёша» готов на всё, лишь бы отомстить этому миру и получить желаемую власть Вера Жердева На фото: Алексей Навальный, адвокат Ольга Михайлова и адвокат Вадим Кобзев (на первом плане слева направо) на экране во время оглашения приговора по новому делу о мошенничестве и оскорблении суда на выездном заседании Лефортовского суда Москвы (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Виталий Серуканов Приговор Алексею Навальному по делу об экстремизме — 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима — напомнил об уже подзабытой проблеме.

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