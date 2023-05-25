Глава Башкортостана Радий Хабиров озвучил причины участия жителей региона в СВО

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров опубликовал в своем Telegram-канале развернутый ответ на вопрос министра обороны Украины: «за что воюют башкиры?».
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