«Хотел бы вам верить, но не верю». Руководитель McLaren ответил Вольфу

«Хотел бы вам верить, но не верю». Руководитель McLaren ответил ВольфуMercedesРуководитель McLaren Андреа Стелла поставил под сомнение слова Тото Вольфа о том, что Mercedes не может ускорить подготовку новых обновлений из-за ограничений бюджета.