«Хотел бы вам верить, но не верю». Руководитель McLaren ответил Вольфу

«Хотел бы вам верить, но не верю». Руководитель McLaren ответил ВольфуMercedesРуководитель McLaren Андреа Стелла поставил под сомнение слова Тото Вольфа о том, что Mercedes не может ускорить подготовку новых обновлений из-за ограничений бюджета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии