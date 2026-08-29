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Царьград

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Ликсутов: в Москве до 2027 года появится 700 новых вагонов метро

Ликсутов: в Москве до 2027 года появится 700 новых вагонов метро

В 2026-2027 годах московское метро пополнится 700 вагонами «Москва-2026». Модернизация увеличит долю современных поездов до 82%.

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