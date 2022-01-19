Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие против двух и более несовершеннолетних, совершенное впервые.
Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие против двух и более несовершеннолетних, совершенное впервые.
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