Сибирь.Реалии

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Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов

Госдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за насилие против двух и более несовершеннолетних, совершенное впервые.

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