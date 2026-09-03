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В Челябинске сотрудники МЧС спасли рыбака, у которого перевернулась лодка

В Челябинске сотрудники МЧС спасли рыбака, у которого перевернулась лодка

Накануне вечером по системе «112» на центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона поступило сообщение о происшествии на Первом озере, недалеко от Чуриловского пляжа.

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