Такое тяжело вынести: муж Аниты Цой познал изнанку ее звездной жизни

Народной артистке РФ Аните Цой сегодня, 7 февраля, исполняется 53 года, и свой праздник она проводит в гастрольном туре «Россия — это мы» в поддержку действующего главы государства и кандидата в президенты РФ Владимра Путина.
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