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Хоакин Корреа пропустит ЧМ-2022 из-за травмы. Аргентина внесла в заявку 21-летнего Альмаду

Сборная Аргентины добавила в заявку на ЧМ-2022 еще одного нападающего. В список футболистов, которые получат возможность выступить на турнире в Катаре, включен Тьяго Альмада из «Атланты Юнайтед».

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