Террористическая статья в 14 лет: подростков всё чаще вовлекают в преступления

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против 16-летнего жителя Севастополя. Как сообщили в ГСУ СК по Крыму и Севастополю, подростка обвиняют в участии в террористической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мнение: «Эпоха фу...
- ВА Прибалтика по ука...
- СТ Социология демонс...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым