Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло за полторы недели более чем вдвое

Активность клещей в Челябинской области продолжает расти. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным мониторинга на 7 мая текущего года зарегистрировано 2 тысячи 384 обращения в медицинские организации жителей региона, пострадавших от присасывания клеща.