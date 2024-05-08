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Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло за полторы недели более чем вдвое

Число пострадавших от нападения клещей южноуральцев выросло за полторы недели более чем вдвое

Активность клещей в Челябинской области продолжает расти. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным мониторинга на 7 мая текущего года зарегистрировано 2 тысячи 384 обращения в медицинские организации жителей региона, пострадавших от присасывания клеща.

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