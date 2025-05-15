По поводу российской переговорной делегации Николай ГанчукРожденный в СССР Сегодня 00:47 0 309 Путин утвердил состав делегации на переговоры с хохлами.
Нюхач заявил: "Мы с Путиным должны каким-то образом найти формат для прекращения войны"
Комментарии
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Eduard
Лично Я ни с Европой,ни с Украиной церемонится не стану!
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9 час.
людмила михайлик
Переговоры не с зелей,а с Европой, Англией, США,они хотят занять Украину
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9 час.
Сергей Тюрин
Нюхач....- "мы с Путиным"..... Ещё раз, вот этот вот небритый, обдолбаный клоун с ширинкой на заднице и стучавший ...уем по клавишам рояля и "мы с Путиным"? Они там в дуркаине и вправду, что ли нелюди? Потому, что человек не может, не должен быть таким глупым.
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1 час.
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