Нюхач заявил: "Мы с Путиным должны каким-то образом найти формат для прекращения войны"

Сергей Тюрин

Нюхач....- "мы с Путиным"..... Ещё раз, вот этот вот небритый, обдолбаный клоун с ширинкой на заднице и стучавший ...уем по клавишам рояля и "мы с Путиным"? Они там в дуркаине и вправду, что ли нелюди? Потому, что человек не может, не должен быть таким глупым.