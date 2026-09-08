Сила в правде
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Сила в правде

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Строительство домов и бань из бруса: как выбрать материал и не ошибиться в деталях

Строительство домов и бань из бруса: как выбрать материал и не ошибиться в деталях

Дом и баня из бруса держатся не на породе дерева, а на влажности, фундаменте и узлах усадки. Разбор видов бруса, монтажа, утепления, кровли, защиты древесины и типичных ошибок, из-за которых сруб садится криво и гниёт у нижнего венца.

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