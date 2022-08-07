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Алина Загитова: «Буду катать в «Аленьком цветочке» до 4 сентября. А что будет дальше – увидите»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о дальнейших планах. Сейчас она выступает в ледовом спектакле Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи.

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