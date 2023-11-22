Российский генерал признал, что ракеты из Армении могут оказаться на Украине

Армения может передать вооруженным формированиям Украины ракеты, оставшиеся от СССР. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, в конце 1990-занимавшего должность заместителя командующего Группы российских войск в Закавказье и лично инспектировал многие военные, в том числе ракетные объекты в регионе.
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