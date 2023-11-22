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Российский генерал признал, что ракеты из Армении могут оказаться на Украине

Российский генерал признал, что ракеты из Армении могут оказаться на Украине

Армения может передать вооруженным формированиям Украины ракеты, оставшиеся от СССР. Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал генерал-лейтенант в отставке Юрий Неткачев, в конце 1990-занимавшего должность заместителя командующего Группы российских войск в Закавказье и лично инспектировал многие военные, в том числе ракетные объекты в регионе.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если мракобес Пашинян так поступит, то ВС РФ должны уничтожить все эти вооружения на корню!👀😱😜👈
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