⚡️❗️Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии, заявила Служба внешней разведки РФ.
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⚡️❗️Спецслужбы США и Великобритании готовят террористические атаки на военные базы России в Сирии, заявила Служба внешней разведки РФ.