В США полиция арестовала хоккеиста "Вашингтона" Алексеева

Полиция округа Арлингтон задержала российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александра Алексеева, который находился в состоянии алкогольного опьянения, передает ARL Now.
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