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О, спорт, ты - сила

О, спорт, ты - сила

Любовь к спорту и различного рода физическим активностям - это то, что объединяет многие поколения работников ОАО ´Белшина´! Спортсмены-шинники участвуют в соревнованиях городского, областного и республиканского уровней, радуют коллег своими победами и вдохновляют на личные достижения.

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