Президент Казахстана поздравил Головкина с юбилеем

Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского боксера Геннадия Головкина с днем рождения Президент пожелал GGG новых побед, благополучия и крепкого здоровья.

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