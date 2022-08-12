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Наумов о «Локо»: «Смена немецкого вектора вряд ли возможна. Боюсь, доиграются до зоны вылета»

Николай Наумов высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Крылья Советов». Игра состоится в субботу в рамках 5-го тура Мир РПЛ.

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