Культурология.рф

37 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Двойное гражданство ...не всеми странами она поддерживается... ______________  А почему мы поддерживаем?  Как жить в ...Современное искус...
  • Ольга Ершова
    Ургант абсолютно не популярен, просто торчит на первом благодаря эрнесту-ёпрэсту. Более того, у многих он вызывает ра...Современное искус...
  • HotRS
    Что несет афтырь? На бочку правды ложка лжи.  Шоб афтырь знал, далеко не все украиноязычные, условно говоря, жители К...История и археоло...

Кино: Почему свела счёты с жизнью юная актриса, сыгравшая дочь Горбункова в «Бриллиантовой руке»

Кино: Почему свела счёты с жизнью юная актриса, сыгравшая дочь Горбункова в «Бриллиантовой руке»

Вот уже более полувека комедия «Бриллиантовая рука», снятая непревзойдённым мастером Леонидом Гайдаем, остается одной из самых любимых на всём постсоветском пространстве.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх