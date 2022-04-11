Вот уже более полувека комедия «Бриллиантовая рука», снятая непревзойдённым мастером Леонидом Гайдаем, остается одной из самых любимых на всём постсоветском пространстве.
Культурология.рф37 подписчиков
Популярные статьи
- История и археология: Как националист Симон Петлюра стал героем Украины, и Почему оправдали человека, который его уничтожил
- Современное искусство: 5 российских медиаперсон, которые были полными, а потом изменились до неузнаваемости
- Кино: Почему свела счёты с жизнью юная актриса, сыгравшая дочь Горбункова в «Бриллиантовой руке»
Свежие комментарии