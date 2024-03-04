Германия забыла о благодарности русским

ВТ Врам Тавризов Нынешняя Германия вовсе не благодарит Горбатого за единую Германию Жители западной Германии до сих пор относятся к восточным немцам во всем с презрением (зарплату восточным платят меньше, на работу берут нехотя или не берут и тп) Считают восточных людей испорченных социализмом ГДР Немного напоминает отношение Укры к Донбассу, конечно, без убийств и без войны

Лариса Фомичева Просто смишно! Сколько русских парней погибло при освобождении Польши? Сколько русских косточек на Балканах,при освобождении этой сраной Болгарии от турецкого ига? И что?Всякий знает нынешние реалии.Вывод на будущее для всех нас: не делай добро,не получишь в ответ зло.Пусть их хоть всех вырежут-до единого,похер.Сейчас на очереди Армения.