СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 042 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Архипов
    Что тут объяснять? Денег дали.Бастрыкин требует...
  • Дмитрий Gold
    Дайте мне мой автомат и я проверю этого подонка какой он боец.Бастрыкин требует...
  • Айдар Кашапов
    на сво его надо отправить в штурмовики...Бастрыкин требует...

Германия забыла о благодарности русским

Германия забыла о благодарности русским

Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Нынешняя Германия вовсе не благодарит Горбатого за единую Германию Жители западной Германии до сих пор относятся к восточным немцам во всем с презрением (зарплату восточным платят меньше, на работу берут нехотя или не берут и тп) Считают восточных людей испорченных социализмом ГДР Немного напоминает отношение Укры к Донбассу, конечно, без убийств и без войны
Ответить
4 час.
Лариса Фомичева
Просто смишно! Сколько русских парней погибло при освобождении Польши? Сколько русских косточек на Балканах,при освобождении этой сраной Болгарии от турецкого ига? И что?Всякий знает нынешние реалии.Вывод на будущее для всех нас: не делай добро,не получишь в ответ зло.Пусть их хоть всех вырежут-до единого,похер.Сейчас на очереди Армения.
Ответить
1 час.
Станислав Магдалинов
Бундестаг- не тождественный ответ крымскому мосту.Какой-то Бухель-куда ни шло. Долг должен быть платежём красен
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх