Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно.
Германия забыла о благодарности русским
Комментарии
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Врам Тавризов
Нынешняя Германия вовсе не благодарит Горбатого за единую Германию Жители западной Германии до сих пор относятся к восточным немцам во всем с презрением (зарплату восточным платят меньше, на работу берут нехотя или не берут и тп) Считают восточных людей испорченных социализмом ГДР Немного напоминает отношение Укры к Донбассу, конечно, без убийств и без войны
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4 час.
Лариса Фомичева
Просто смишно! Сколько русских парней погибло при освобождении Польши? Сколько русских косточек на Балканах,при освобождении этой сраной Болгарии от турецкого ига? И что?Всякий знает нынешние реалии.Вывод на будущее для всех нас: не делай добро,не получишь в ответ зло.Пусть их хоть всех вырежут-до единого,похер.Сейчас на очереди Армения.
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1 час.
Станислав Магдалинов
Бундестаг- не тождественный ответ крымскому мосту.Какой-то Бухель-куда ни шло. Долг должен быть платежём красен
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1 час.
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