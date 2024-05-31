Южный ветер подул с двойной силой. Иран начал новые поставки

VG

Vasily Golov

Можно изготовить планер с имеющейся системой автоматики в управлении.Самолет на тросе поднимает на 5000м.На границе отпускает и планер идет по заданному курсу.По пути идут сбросы боеприпасов,сам становится камикадзе для избранной цели.Камп. управляет планером.Без оператора. Во время войны делали на 10-16 чел.Их доставляли к партизанам.Может нести груз до 10-15 тонн.Дальность была ограничена высотой . Внутри люди.Теперь с 5000м он может пролететь(без двигателя) до 800км.Киев под прицелом.