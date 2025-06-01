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Царьград

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  • Амара Карпова
    Хохлы готовились к этому уже 1.5 года-признал Малюк🤬🤬🤬Интересно, ответка будет?😭😭😭Военные аэродромы...
  • Eduard
    Вам его обсуждать не надо,конфликт организовал Запад,причем это Гражданская война!Визит Мерца в США...
  • В С
    Ну, значит пойдёт в штурмовики или просто на мясо.Командующий ВСУ М...

Система "Земледелие" ВС РФ пресекла ротацию украинских войск под Харьковом

Система "Земледелие" ВС РФ пресекла ротацию украинских войск под Харьковом

Вооружённые силы России успешно сорвали ротацию украинских войск под Харьковом, используя систему "Земледелие" для дистанционного минирования.

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