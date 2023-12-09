Кровавую бойню в гимназии Брянска связали с Украиной

Украинская телеведущая похвалила девочку, устроившую расстрел в школе Брянска. После расстрела восьмиклассницей своих ровесников в брянской гимназии, информационный фон Украины взорвался сообщениями в поддержку устроившей бойню школьницы.
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