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Поможет ли нам упоминание Бога в перечне традиционных ценностей России?

Поможет ли нам упоминание Бога в перечне традиционных ценностей России?

МОСКВА (ИА Реалист). На днях глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании Общественной палаты РФ заявил, что упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России.

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