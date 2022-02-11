Поможет ли нам упоминание Бога в перечне традиционных ценностей России?

МОСКВА (ИА Реалист). На днях глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на заседании Общественной палаты РФ заявил, что упоминание веры в Бога необходимо внести в перечень традиционных ценностей России.