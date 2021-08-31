IV Международный фестиваль для архитекторов и дизайнеров пройдет в «Доме на Брестской»

IV Международный фестиваль «Дом на Брестской приглашает: архитектура, дизайн, ландшафт», планируемый к проведению в сентябре, состоится с 30 ноября по 7 декабря, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.