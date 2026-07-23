Одесские порты накрылись. На других маршрутах снабжения ВСУ – большие засады

В ночь на 23 июля ВС РФ продолжили нанесение массированных групповых ударов. В порту Одессы поражены объекты инфраструктуры, используемые для перевалки и хранения грузов военного назначения, а в самом городе уничтожены цех по производству комплектующих для БПЛА и склад с дронами, предназначенными для поставки ВСУ.