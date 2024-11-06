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Захарова спросила Зеленского о планах полёта на Марс после его слов о Трампе

Захарова спросила Зеленского о планах полёта на Марс после его слов о Трампе

О разговоре главы киевского режима Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на тему «плана победы» в ироничной форме напомнила 6 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Сергей Карабухин
...Уголовные дела надо открывать...Все фашисты-националисты-бандеровцы – должны быть либо уничтожены – либо седеть за свои преступления против человечества пожизненно в тюрьмах...
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