Захарова спросила Зеленского о планах полёта на Марс после его слов о Трампе

О разговоре главы киевского режима Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом на тему «плана победы» в ироничной форме напомнила 6 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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