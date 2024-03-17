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ИЗВЕСТИЯ iz

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Оборотная перспектива: ЦБ впервые отдельно учел цифровые финансы в активах банков

Оборотная перспектива: ЦБ впервые отдельно учел цифровые финансы в активах банков

ЦБ начал отдельно учитывать цифровые финансы в структуре активов банковского сектора. По итогам января показатель составил 7 млрд (до этого был ноль), следует из статистики регулятора («Известия» ее изучили).

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