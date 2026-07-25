«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков» Европа и Украина сейчас совместно создают целую линейку дальнобойных ракет, полагая, что успеют использовать их на СВО Великобритания и ФРГ начали совместную разработку баллистической ракеты.