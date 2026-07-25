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«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков»

«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков»

«Баллистический интернационал»: Чего России ожидать от агрессивных «подсвинков» Европа и Украина сейчас совместно создают целую линейку дальнобойных ракет, полагая, что успеют использовать их на СВО Великобритания и ФРГ начали совместную разработку баллистической ракеты.

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Комментарии
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фарид сабиров
Вся эта европидоросня была есть и будет на века , НАШИ
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1 м.
фарид сабиров
Нашими врагами.
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1 м.