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Испанские министры покинули соцсеть X из-за жеста Маска на инаугурации Трампа

Испанские министры покинули соцсеть X из-за жеста Маска на инаугурации Трампа

Три испанских министра, включая второго вице-премьера и министра занятости Йоланду Диас, покинули соцсеть X (бывший Twitter, заблокирован в России) из-за жеста Илона Маска, имитировавшего нацистское приветствие на инаугурации Дональда Трампа.

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