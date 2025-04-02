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Евгений Сатановский. Закат ООН, мир без правил и война всех против всех

Евгений Сатановский. Закат ООН, мир без правил и война всех против всех

БСВ как он есть… Что там в окружающем нас мире творится? Да, в общем, как всегда, ничего хорошего. Так что даже сами Маркс и Энгельс, воскресни они неожиданно, вряд ли нашли бы в перспективах, хоть ближайших, хоть самых отдалённых, повод хотя бы для толики исторического оптимизма.

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