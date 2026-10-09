ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Экоцентр «Яуза» приглашает на лекцию о безопасном поведении в лесу

Экоцентр «Яуза» приглашает на лекцию о безопасном поведении в лесу

10 октября в 15:00 экоцентр «Яуза» совместно с поисково-спасательным отрядом «Ирбис» проведёт лекцию «Буря в лесу и ушёл в лес, а попал в ураган».

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