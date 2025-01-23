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Бизнес журнал. Центр

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Липецкая область выплатила почти 10 млн рублей за ценные бумаги

Липецкая область выплатила почти 10 млн рублей за ценные бумаги

Липецкая область выплатила 25-й купон облигаций серии 35010. Отмечается, что на одну облигацию, номинал которой составляет 1 тысяча рублей, выплачено 3,2 рубля, что соответствует ставке купона 8,57% годовых.

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